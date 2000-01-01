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21.01 10:53   MIGnews.com

2 "террориста" взорвали себя в Джидде

Двое предполагаемых террористов взорвали себя в противостоянии с силами безопасности во втором по величине городе Саудовской Аравии, Джидде, рано утром в субботу, 21 января, сообщили саудовские СМИ.

Сотрудники службы безопасности окружили дом в Джидде и начали перестрелку с преступниками, взорвавшими себя, сообщает новостной сайт Sabq.

Sky News Arabia со ссылкой на своего корреспондента сообщили о подобным происшествии в Объединенных Арабских Эмиратах.

На данный момент служба безопасности Саудовской Аравии определяет было ли произошедшее террористическим актом. Министерство внутренних дел пока никак не прокомментировало произошедшее.
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