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Убийца еврейской женщины не предстанет перед судом в Париже | Фото:20.12 08:55   MIGnews.com

Убийца еврейской женщины не предстанет перед судом в Париже

В четверг, 19 декабря, Парижский апелляционный суд оставил о том, что убийца еврейской женщины не предстанет перед судом. Ранее, суд низшей инстанции принял соответствующее решение. Об этом сообщает JPost.

Сообщается, что он якобы употребил слишком много марихуаны, чтобы контролировать свои действия. Суд освободил 29-летнего Кобили Траоре от уголовной ответственности за его убийство Сары Халими, которую Траоре избивал около часа, крича об Аллахе и называя ее демоном, а затем сбросил 60-летнюю женщину из окна её трехэтажной квартиры.

По словам суда, у Траоре был "бредовый эпизод" из-за большого количества марихуаны, которую он употребил незадолго до того, как вошел в квартиру Халими. По сообщению AFP, он должен быть госпитализирован для лечения психотических нарушений или направлен на программу реабилитации наркоманов.

Но Траоре, которой, по словам дочери Халими, однажды назвал ее "грязной еврейкой" на лестнице здания, " добровольно забрал жизнь Сары Халими". В обвинительном заключении против Траоре сохранились отягчающее обстоятельство преступления на почве ненависти.

Решение апелляционного суда "знаменует собой появление политики, которая предусматривает безнаказанность убийства евреев во Франции", - пишет в четверг в Твиттере французско-еврейская студенческая ассоциация EUJF.


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