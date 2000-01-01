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Таксистский бизнес умер: внезапная забастовка в Бен-Гурион 20.12 20:19   MIGnews.com

Таксистский бизнес умер: внезапная забастовка в Бен-Гурион

Десятки водителей такси организовали внезапную забастовку в аэропорту Бен-Гурион вечером в пятницу, 20 декабря.

Таксисты прекратили работу станции такси Бен-Гурион, блокировали въезды для такси и не пустили таксистов со стороны в аэропорт.

В одного из нарушителей бросили яйцо.

Водители несли гроб с таксисткой фуражкой и подписью: “Таксистский бизнес умер. Правительство убило его, понизив тарифы на 30%”.

В забастовке принимают участие 250 водителей. По их словам, руководство аэропорта пытается срочно пригнать в Бен-Гурион автобусы.

Организаторы забастовки говорят: "Мы повторим это и на следующей неделе - и по всей стране. Мы не можем себе позволить сократить доходы на 30”.

Несмотря на забастовку, услуги предоставлялись инвалидам, пожилым и семьям с детьми.


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