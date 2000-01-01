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На месте стрельбы в Москве нашли бомбу | Фото:20.12 02:00   MIGnews.com

На месте стрельбы в Москве нашли бомбу

На месте вооруженного нападения возле здания ФСБ в Москве саперы нашли самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в силовых структурах.

"В начале седьмого вечера силовая часть операции на Лубянке была завершена. Однако зону ранее выставленного оцепления только расширили. Дело в том, что был найден рюкзак нападавшего, в котором, по предварительным данным, находились боеприпасы, гранаты и взрывное устройство. Для работы с ним пришлось использовать робота-сапера, который выстрелом из гидропушки разрушил СВУ", – сказано в сообщении.

Труп стрелка тоже осматривали с большими предосторожностями, поскольку у него под одеждой могла быть спрятана бомба. В СМИ распространили информацию, что нападавший действовал не один, а с двумя сообщниками. ФСБ несколько раз эту информацию опровергла.


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