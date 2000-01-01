На месте стрельбы в Москве нашли бомбу

На месте вооруженного нападения возле здания ФСБ в Москве саперы нашли самодельное взрывное устройство.
Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в силовых структурах.
"В начале седьмого вечера силовая часть операции на Лубянке была завершена. Однако зону ранее выставленного оцепления только расширили. Дело в том, что был найден рюкзак нападавшего, в котором, по предварительным данным, находились боеприпасы, гранаты и взрывное устройство. Для работы с ним пришлось использовать робота-сапера, который выстрелом из гидропушки разрушил СВУ", – сказано в сообщении.
Труп стрелка тоже осматривали с большими предосторожностями, поскольку у него под одеждой могла быть спрятана бомба. В СМИ распространили информацию, что нападавший действовал не один, а с двумя сообщниками. ФСБ несколько раз эту информацию опровергла.