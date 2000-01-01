Родители стрелка с Лубянки рассказали, кем был их сын
Россиянин Евгений Манюров, открывший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке, был угрюмым и работал в охранных фирмах, из которых постоянно увольнялся.
Об этом рассказали родители стрелка, от рук которого один сотрудник ФСБ погиб и еще пятеро, среди которых есть гражданский, пострадали.
"В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, ведь говорил он с ними по-английски", — рассказала его мать "Комсомольской правде".
По ее словам, Манюров не служил в армии, в детстве занимался разными видами боевых искусств, а стрельбой занимался в течение нескольких лет.
"Особо близких друзей у него не было. Ни с кем не общался, никто к нему не приходил. Женя не женат, и женщины у него нет", — добавила женщина.
В свою очередь, отец стрелка заявил, что его сына "могли зомбировать". По данным Telegram-канала "112", в ночь на 20 декабря к шокированному Фатиху Манюрову пришли сотрудники ФСБ. По словам мужчины, Евгений рассказывал ему, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Отец начал замечать у него восточный акцент, но не верил, что сын действительно там работает. Фатих также назвал сына угрюмым, добавив, что давно с ним не общался.
Напомним, Манюров устроил перестрелку в районе комплекса зданий ФСБ 19 декабря около 18:10 по московскому времени. Стрелка ликвидировали на месте происшествия. Мотивы Евгения пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).