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Буддийский монах умер из-за игры на телефоне 20.12 23:20   MIGnews.com

Буддийский монах умер из-за игры на телефоне

В Таиланде умер от удара током 49-летний буддийский монах Фра Руанг Йот. Инцидент произошел во время игры на мобильном телефоне.

Монах должен был отправиться в деревню для миссионерской работы. Вместо этого монах спрятался в своей хижине, где курил, пил кофе и играл на мобильном телефоне.

Когда спустя несколько дней другие монахи вернулись, то обнаружили, что Фра Руанг Йота мертв. Мужчину нашли в уже разлагающемся состоянии, а рядом стояла пепельница и были разбросаны кофейные пакетики, пишет Albawaba.

Монах лежал с поднятыми вверх руками. По предварительным данным, его убило током во время игры на смартфоне во время зарядки.


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