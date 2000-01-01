Буддийский монах умер из-за игры на телефоне

В Таиланде умер от удара током 49-летний буддийский монах Фра Руанг Йот. Инцидент произошел во время игры на мобильном телефоне.
Монах должен был отправиться в деревню для миссионерской работы. Вместо этого монах спрятался в своей хижине, где курил, пил кофе и играл на мобильном телефоне.
Когда спустя несколько дней другие монахи вернулись, то обнаружили, что Фра Руанг Йота мертв. Мужчину нашли в уже разлагающемся состоянии, а рядом стояла пепельница и были разбросаны кофейные пакетики, пишет Albawaba.
Монах лежал с поднятыми вверх руками. По предварительным данным, его убило током во время игры на смартфоне во время зарядки.