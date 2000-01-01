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В Бельгии ищут сбежавших заключенных 20.12 13:16   MIGnews.com

В Бельгии ищут сбежавших заключенных

Пятеро заключенных в четверг вечером бежали из тюрьмы Тюрнхаут в бельгийской провинции Антверпен.

По предварительным данным, пятеро мужчин сумели подняться на одну из стен тюрьмы около 20:00 во время вечерней прогулки. После этого они сели в машину, которая ждала их на улице, и скрылись.

Беглецы имеют различные судимости, в частности, за насильственные преступления. Одним из них является Валид Секкаки, ​​младший брат известного в Бельгии "короля беглецов" Ашрафа Секкаки. Ему также удалось бежать из тюрьмы Тюрнхаут в 2003 году, а десять лет назад он покинул страну, бежав из тюрьмы в Брюгге на угнанном вертолете, пишет The Brussels Times.

Валид Секкаки ожидал экстрадиции в Марокко с ноября 2017 года в Тюрнхауте. Он является подозреваемым в большом расследовании о незаконной продаже наркотиков. Его брат Ашраф Секкаки находится в тюрьме в Марокко.

Известно, что трех беглецов удалось задержать, официально эта информация пока не подтверждена.


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