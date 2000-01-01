Греческие болельщики сожгли флаг Израиля во время матча
В среду, 18 декабря, во время баскетбольного матча между греческой и израильской командами был сожжен флаг Израиля. Об этом сообщает Ynet.
Греческий болельщики команды AEK Athens, также размахивали флагами палестинцев и "Хизбаллы" во время игры против "Хапоэль Иерусалим", говорится в сообщении. Помимо этого, они светили лазерами в глаза игроков израильской команды.
По словам болельщиков с израильской стороны, конфликт не перерос в физическое противостояние.
"Мне больно видеть, как на моих глазах сжигают флаг моей страны, и хотя это было ужасающе, я гордился тем, что со мной находилось 400 израильских фанатов, которые приветствовали и болели за команду, как будто нас было тысячи", - сказал один из фанатов.
Лига чемпионов по баскетболу (BCL) заявила, что расследует инцидент.