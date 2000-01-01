20.12 10:05 MIGnews.com

На Кипре задержали 3 человек по делу о "шпионском фургоне"

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В четверг, 19 декабря, на Кипре были арестованы три человека по делу об израильском "шпионском фургоне". По словам полиция, фругон оснащен изощренной технологией наблюдения, способной взломать мобильную связь. Об этом пишет издание Forbes.Подозреваемые киприоты, двое мужчин и женщина, столкнутся с 13 обвинениями, связанными с нарушением законов о неприкосновенности частной жизни, обработкой личных данных, ложным получением документов и нарушением закона о радиосвязи. Ожидается, что они предстанут перед судом в городе Ларнака в пятницу для постановления о заключении под стражу.Фургон принадлежит зарегистрированной на Кипре компании WiSpear. Её генеральный директор - израильтянин Таль Диллиан. По сообщениям, он является бывшим сотрудником израильской разведки.Генеральный прокурор Кипра Костас Клиридис заявил, что в фургоне находилось оборудование стоимостью в несколько миллионов долларов, которое может контролировать электронные устройства в пределах 500 метров, взломать любой телефон и записывать разговоры независимо от уровня шифрования.Фургон арестовали 17 ноября в Ларнаке и он все еще находится в распоряжении полиции.WiSpear отрицает какие-либо правонарушения и говорит, что фургон не использовался, чтобы шпионить за кем-либо на Кипре. В заявлении, сделанном ранее в этом месяце, Диллиан раскритиковал "полицию-любителей" за "охоту на ведьм".Диллиан сказал, что он "включен в порочный круг обвинений" исключительно на основе интервью, которое было дано Forbes, в котором содержалась видео-история о фургоне и технологии, которую он использовал."Интервью было изменено и использовалось для разжигания слухов и намеков на незаконную деятельность, исходящую из неназванных источников и служащую неясным мотивам", - сказал он. Он опроверг информацию о каких-либо незаконных действиях.