Бойня в Москве: имя и фото ликвидированного стрелка
Поздно ночью в сети опубликовали фото ликвидированного террориста, который 19 декабря открыл огонь под зданием ФСБ в Москве.
Имя преступника и соответствующий кадр (18+) опубликовал Telegram-канал Life shot.
Журналисты со ссылкой на информатора в правоохранительных органах сообщили, что террористом оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Он стрелял из охотничьего карабина "Сайга", а при себе имел нож и пистолет.
Россиянин жил в Подольске, окончил академию правосудия, недавно участвовал в соревнованиях по стрельбе, где занял третье место. Такими данным поделилось МБХ Медиа. Более того, террорист проходил курс "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики.