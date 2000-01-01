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Теракт в Москве: имя и фото ликвидированного стрелка | Фото:20.12 07:10   MIGnews.com

Бойня в Москве: имя и фото ликвидированного стрелка

Поздно ночью в сети опубликовали фото ликвидированного террориста, который 19 декабря открыл огонь под зданием ФСБ в Москве.

Имя преступника и соответствующий кадр (18+) опубликовал Telegram-канал Life shot.

Теракт в Москве: имя и фото ликвидированного стрелка | Фото:

Журналисты со ссылкой на информатора в правоохранительных органах сообщили, что террористом оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Он стрелял из охотничьего карабина "Сайга", а при себе имел нож и пистолет.

Россиянин жил в Подольске, окончил академию правосудия, недавно участвовал в соревнованиях по стрельбе, где занял третье место. Такими данным поделилось МБХ Медиа. Более того, террорист проходил курс "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики.




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