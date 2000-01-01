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Кахлон: если Нетаниягу обвинят, он не останется премьером 20.12 09:22   MIGnews.com

Кахлон: если Нетаниягу обвинят, он не останется премьером

Министр финансов Израиля Моше Кахлон прокомментировал возможность вынесения обвинительного заключения по "делу 4000" в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Кахлон указал на то, что в таком случае Нетаниягу не сможет продолжать выполнение обязанностей премьер-министра.

Ранее генеральный прокурор Израиля Шай Ницан заявил, что Нетаниягу будут предъявлены обвинения во взяточничестве.


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