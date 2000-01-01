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Авария на юге: пострадал солдат ЦАХАЛа 20.12 08:21   MIGnews.com

Авария на юге: пострадал солдат ЦАХАЛа

Военнослужащий ЦАХАЛа получил серьезную травму в результате автомобильной аварии на юге Израиля в среду вечером, но информация для для публикации была утверждена в четверг утром.

Авария произошла на трассе №232 возле кибуца Мефалсим. Сообщается, что солдат пересек дорогу и направился к автобусной остановке на другой стороне дороги, и его сбил автомобиль.

Солдат был эвакуирован в больницу Барзилай в Ашкелоне.

Также в среду вечером 55-летняя женщина умерла в результате столкновения двух транспортных средств на трассе №4613 возле перекрестка Барекет в центральном Израиле, пишет IsraelNationalNews.

В аварии пострадал мужчина около 70 лет. Он был эвакуирован в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.

Сообщается, что одно из транспортных средств отклонилось от своего пути и врезалось во второе транспортное средство на противоположной полосе движения.


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