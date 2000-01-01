20.12 08:21 MIGnews.com
Авария на юге: пострадал солдат ЦАХАЛа
Военнослужащий ЦАХАЛа получил серьезную травму в результате автомобильной аварии на юге Израиля в среду вечером, но информация для для публикации была утверждена в четверг утром.
Авария произошла на трассе №232 возле кибуца Мефалсим. Сообщается, что солдат пересек дорогу и направился к автобусной остановке на другой стороне дороги, и его сбил автомобиль.
Солдат был эвакуирован в больницу Барзилай в Ашкелоне.
Также в среду вечером 55-летняя женщина умерла в результате столкновения двух транспортных средств на трассе №4613 возле перекрестка Барекет в центральном Израиле, пишет IsraelNationalNews
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В аварии пострадал мужчина около 70 лет. Он был эвакуирован в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.
Сообщается, что одно из транспортных средств отклонилось от своего пути и врезалось во второе транспортное средство на противоположной полосе движения.
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