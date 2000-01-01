ISIS казнили датчанок: мы отрезаем ваши головы за Сирию
Власти Дании подтвердили аутентичность кошмарного видео, циркулирующего в социальных сетях.
На видео запечатлена казнь террористами ISIS двух датских туристок, 24-летней Луизы Вестерагер Джесперсен и 28-летней Марен Уэланд в горах Марокко.
Девушкам отрезали головы кухонным ножом с криками : “Это вам за Сирию, эти - головы - для Аллаха!”
Власти Марокко арестовали четырех человек, подозреваемых в убийстве. Все четверо принесли клятву верности ISIS.
Тела датчанок обнаружили французские туристы. Одной отрезали голову, второй перерезали горло.
Предполагается, что убийцы следили за жертвами еще в Марракеше, где те останавливались в дешевом отеле. Они поставили свою палатку всего в 600 метрах от палатки девушек. После казни они бежали, бросив свою палатку, и забыв в нем удостоверение одного из убийц.