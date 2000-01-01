20.12 13:43 MIGnews.com

ISIS казнили датчанок: мы отрезаем ваши головы за Сирию

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Власти Дании подтвердили аутентичность кошмарного видео, циркулирующего в социальных сетях.На видео запечатлена казнь террористами ISIS двух датских туристок, 24-летней Луизы Вестерагер Джесперсен и 28-летней Марен Уэланд в горах Марокко.Девушкам отрезали головы кухонным ножом с криками : “Это вам за Сирию, эти - головы - для Аллаха!”Власти Марокко арестовали четырех человек, подозреваемых в убийстве. Все четверо принесли клятву верности ISIS.Тела датчанок обнаружили французские туристы. Одной отрезали голову, второй перерезали горло.Предполагается, что убийцы следили за жертвами еще в Марракеше, где те останавливались в дешевом отеле. Они поставили свою палатку всего в 600 метрах от палатки девушек. После казни они бежали, бросив свою палатку, и забыв в нем удостоверение одного из убийц.