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ISIS казнили датчанок: мы отрезаем ваши головы за Сирию 20.12 13:43   MIGnews.com

ISIS казнили датчанок: мы отрезаем ваши головы за Сирию

Власти Дании подтвердили аутентичность кошмарного видео, циркулирующего в социальных сетях.

На видео запечатлена казнь террористами ISIS двух датских туристок, 24-летней Луизы Вестерагер Джесперсен и 28-летней Марен Уэланд в горах Марокко.

Девушкам отрезали головы кухонным ножом  с криками : “Это вам за Сирию, эти - головы - для Аллаха!”

Власти Марокко арестовали четырех человек, подозреваемых в убийстве. Все четверо принесли клятву верности ISIS.

Тела датчанок обнаружили французские туристы. Одной отрезали голову, второй перерезали горло.

Предполагается, что убийцы следили за жертвами еще в Марракеше, где те останавливались в дешевом отеле. Они поставили свою палатку всего в 600 метрах от палатки девушек. После казни они бежали, бросив свою палатку, и забыв в нем удостоверение одного из убийц.


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