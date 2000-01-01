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Амсалем: Кахлон неверно толкует израильское законодательство 20.12 13:55   MIGnews.com

Амсалем: Кахлон неверно толкует израильское законодательство

Государственное обвинение рекомендовало предъявить обвинение премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу за подкуп по крайней мере в двух коррупционных делах, хотя юридический советник правительства Авичай Мандельблит в четверг предостерег общественность от недоверия к недавно опубликованным сведениям о расследованиях.

Дело 4000 представляет собой "явный случай взяточничества", в то время как дело 2000 и 1000 - это случаи "легкого подкупа". Окончательное решение примет Мандельблит в ближайшие несколько месяцев, а в ближайшие дни должны начаться обсуждения, заявил в среду государственный обвинитель Шай Ницан.

По словам Ницана, Мандельблит обсудит "сложные этические и правовые вопросы, возникающие в связи с этими делами, на основе мнений, которые он услышит для принятия решения". "Мы будем прилагать все усилия, чтобы завершить работу как можно скорее", - сказал он на финансовой конференции Globes в Тель-Авиве, пишет i24news.

Тем не менее, Мандельблит заявил в четверг, что на его решение "не будет влиять ничто, кроме доказательств и закона".

"Мы никого не преследуем, только правда и справедливость", - сказал он.

Министр финансов Израиля Моше Кахлон прокомментировал возможность вынесения обвинительного заключения по "делу 4000" в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Кахлон указал на то, что в таком случае Нетаниягу не сможет продолжать выполнение обязанностей премьер-министра.

Председатель коалиции Давид Амсалем сказал, что замечания Кахлона отражают неправильное понимание израильского законодательства.

Амсалем сказал, что действующее законодательство не требует отставки премьер-министра со своей должности при предъявлении обвинительного заключения, что означает, что Нетаниягу может продолжать выполнять обязанности премьер-министра Израиля, если предстанет перед судом.


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