Амсалем: Кахлон неверно толкует израильское законодательство

Государственное обвинение рекомендовало предъявить обвинение премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу за подкуп по крайней мере в двух коррупционных делах, хотя юридический советник правительства Авичай Мандельблит в четверг предостерег общественность от недоверия к недавно опубликованным сведениям о расследованиях.
Дело 4000 представляет собой "явный случай взяточничества", в то время как дело 2000 и 1000 - это случаи "легкого подкупа". Окончательное решение примет Мандельблит в ближайшие несколько месяцев, а в ближайшие дни должны начаться обсуждения, заявил в среду государственный обвинитель Шай Ницан.
По словам Ницана, Мандельблит обсудит "сложные этические и правовые вопросы, возникающие в связи с этими делами, на основе мнений, которые он услышит для принятия решения". "Мы будем прилагать все усилия, чтобы завершить работу как можно скорее", - сказал он на финансовой конференции Globes в Тель-Авиве, пишет i24news.
Тем не менее, Мандельблит заявил в четверг, что на его решение "не будет влиять ничто, кроме доказательств и закона".
"Мы никого не преследуем, только правда и справедливость", - сказал он.
Председатель коалиции Давид Амсалем сказал, что замечания Кахлона отражают неправильное понимание израильского законодательства.
Амсалем сказал, что действующее законодательство не требует отставки премьер-министра со своей должности при предъявлении обвинительного заключения, что означает, что Нетаниягу может продолжать выполнять обязанности премьер-министра Израиля, если предстанет перед судом.