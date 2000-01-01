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97-летнего экс-охранника концлагеря судить не будут 20.12 21:30   MIGnews.com

97-летнего экс-охранника концлагеря судить не будут

Немецкий суд решил не судить бывшего охранника в нацистском лагере смерти Майданек, который был обвинен в пособничестве убийству.

Франкфуртский суд штата объявил о своем решении в четверг, 19 декабря, сославшись на всестороннюю медицинскую оценку 97-летнего подозреваемого, который неоднократно переносился из-за его здоровья.

Подозреваемому, чье имя не называется, в 2017 году было предъявлено обвинение в том, что он якобы служил в лагере в оккупированной нацистами Польше в период с августа 1943 года по январь 1944 года. В частности, его обвинили в поддержке операции "Эрнтефест" или "Операция по сбору урожая" 03.11.1943, пишет YnetNews.

В тот день не менее 17 тыс. еврейских заключенных из Майданека и других были расстреляны в канавах рядом с лагерем.


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