97-летнего экс-охранника концлагеря судить не будут

Франкфуртский суд штата объявил о своем решении в четверг, 19 декабря, сославшись на всестороннюю медицинскую оценку 97-летнего подозреваемого, который неоднократно переносился из-за его здоровья.
Подозреваемому, чье имя не называется, в 2017 году было предъявлено обвинение в том, что он якобы служил в лагере в оккупированной нацистами Польше в период с августа 1943 года по январь 1944 года. В частности, его обвинили в поддержке операции "Эрнтефест" или "Операция по сбору урожая" 03.11.1943, пишет YnetNews.
В тот день не менее 17 тыс. еврейских заключенных из Майданека и других были расстреляны в канавах рядом с лагерем.