20.12 11:02 MIGnews.com
Два солдата ЦАХАЛа потерялись во время учений
По сообщению 10-го канала израильского ТВ, два солдата ЦАХАЛа потерялись во время учений по ориентированию в районе Мицпе Рамон.
Ночью солдаты вышли с перекрестка Эль-Гарот, но не достигли точки назначения.
На поиски пропавших были брошены крупные силы, включая вертолеты подразделение горных спасателей Негева.
Поиски продолжались более четырех часов.
Солдат нашли только под утро - живыми и невредимыми. Их доставили на командный пост, ЦАХАЛ начал расследование обстоятельств инцидента.
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