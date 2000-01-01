20.12 11:02 MIGnews.com

Два солдата ЦАХАЛа потерялись во время учений

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По сообщению 10-го канала израильского ТВ, два солдата ЦАХАЛа потерялись во время учений по ориентированию в районе Мицпе Рамон.Ночью солдаты вышли с перекрестка Эль-Гарот, но не достигли точки назначения.На поиски пропавших были брошены крупные силы, включая вертолеты подразделение горных спасателей Негева.Поиски продолжались более четырех часов.Солдат нашли только под утро - живыми и невредимыми. Их доставили на командный пост, ЦАХАЛ начал расследование обстоятельств инцидента.