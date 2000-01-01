20.12 10:08 MIGnews.com

В Мексике арестованы лидеры еврейского культа Лев Тахор

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По сообщениям в американской прессе, в Мексике арестованы пять лидеров еврейской экстремистской секты Лев Тахор.Операция по аресту проведена совместно Интерполом и ФБР. Среди арестованных - лидер и сын основателя секты Нахман Хелбранс.Еврейская пресса в Америке полна историями ужасов о Лев Тахор. Малолетних девочек вынуждают выходить замуж в 12-13 лет. Сообщается о 13-летней беременной. Лидеры секты жестоко наказывают нарушителей и ослушников. Обычным делом являются публичные порки.Члены культа дают клятву подчинить свою душу, волю и разум лидеру культа. Клятва распространяется на все поколения их потомков "до конца времен".Полиция провела рейды в двух комплексах Лев Тахор в Мексике. В одном из них обнаружена маленькая девочка, похищенная у еврейской семьи в Гватемале. Девочку вернули родителям.Пять арестованных будут депортированы в США. Там им предъявят обвинения в сексуальных надругательствах, рэкете, угрозах, издевательствах над детьми и организации культа.