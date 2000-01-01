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Отчет: в израильских авиаударах в Сирии убито 11 человек | Фото:20.11 10:03   MIGnews.com

Отчет: в израильских авиаударах в Сирии убито 11 человек

В среду, 20 ноября, в израильских воздушных ударах по иранским военным целям в Сирии и по сирийским ракетным батареям были убиты 11 человек, в том числе семь иностранных комбатантов, сообщила группа наблюдателей.

Сирийская организация по правам человека сообщила, что израильские авиаудары были нацелены на Аль-Кисве, недалеко от Дамаска, Сасы и территорию рядом с Голанскими высотами, на военный аэропорт Меззех в Дамаске, Дждейдат-Артуз между Дамаском и Голанскими высотами, а также на пригород Дамаска Кудсая.

В докладе утверждается, что в ходе этих нападений было уничтожено несколько складов оружия, которыми управляют иранские силы Кудса, а также сирийские зенитные ракетные батареи. По словам SOHR, было подтверждено 11 погибших, в том числе семь "иностранных комбатантов" - фраза, используемая организацией для обозначения иранских солдат, действующих в Сирии.




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