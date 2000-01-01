Малолетняя расистка планировала резню в церкви

В американском штате Джорджия 16-летняя девушка планировала совершить массовую резню в епископальной церкви в Гейнсвилле, которую посещают афроамериканцы.
Полиция арестовала девушку, передает The Washington Post.
Правоохранители узнали о намерениях подростка от ее одноклассников. Как стало известно, подозреваемая записывала все свои кровавые планы в дневник, где в деталях описала, как будет нападать на чернокожих прихожан.
В ее записях отмечалось, что массовое убийство необходимо совершить при помощи ножа или других острых предметов. Уточняется, что ее фразы походили на расистский манифест.
По данным полиции, 16-летняя школьница тщательно подыскивала церковь с чернокожими прихожанами, и ее выбор пал на небольшой приход Гейнсвилла. Девушка пришла в храм, однако не смогла осуществить задуманное, так как там было пусто.