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Малолетняя расистка планировала резню в церкви | Фото:21.11 06:40   MIGnews.com

Малолетняя расистка планировала резню в церкви

В американском штате Джорджия 16-летняя девушка планировала совершить массовую резню в епископальной церкви в Гейнсвилле, которую посещают афроамериканцы.

Полиция арестовала девушку, передает The Washington Post.

Правоохранители узнали о намерениях подростка от ее одноклассников. Как стало известно, подозреваемая записывала все свои кровавые планы в дневник, где в деталях описала, как будет нападать на чернокожих прихожан.

В ее записях отмечалось, что массовое убийство необходимо совершить при помощи ножа или других острых предметов. Уточняется, что ее фразы походили на расистский манифест.

По данным полиции, 16-летняя школьница тщательно подыскивала церковь с чернокожими прихожанами, и ее выбор пал на небольшой приход Гейнсвилла. Девушка пришла в храм, однако не смогла осуществить задуманное, так как там было пусто.


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