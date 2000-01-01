21.11 06:40 MIGnews.com

Малолетняя расистка планировала резню в церкви

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В американском штате Джорджия 16-летняя девушка планировала совершить массовую резню в епископальной церкви в Гейнсвилле, которую посещают афроамериканцы.Полиция арестовала девушку, передает The Washington Post.Правоохранители узнали о намерениях подростка от ее одноклассников. Как стало известно, подозреваемая записывала все свои кровавые планы в дневник, где в деталях описала, как будет нападать на чернокожих прихожан.В ее записях отмечалось, что массовое убийство необходимо совершить при помощи ножа или других острых предметов. Уточняется, что ее фразы походили на расистский манифест.По данным полиции, 16-летняя школьница тщательно подыскивала церковь с чернокожими прихожанами, и ее выбор пал на небольшой приход Гейнсвилла. Девушка пришла в храм, однако не смогла осуществить задуманное, так как там было пусто.