20.11 16:40 MIGnews.com
Пограничнице, стрелявшей в палестинца, предъявили обвинения
Суд предъявил обвинение сотруднице пограничной полиции, которая выстрелила в палестинца на блокпосту недалеко от Иерусалима в мае прошлого года.
Об этом стало известно в среду, 20 ноября, передает The Times of Israel.
Пограничницу арестовали в октябре этого года, когда прокуроры обнаружили видеозапись с места происшествия.
Женщине-офицеру предъявлены обвинения в нападении, безрассудном поведении, халатном обращении с оружием, в попытке чинить помехи следствию.
Кроме того, ей и двум другим военнослужащим предъявлено обвинение в препятствовании правосудию за попытку уничтожить видео с нескольких мобильных телефонов.
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