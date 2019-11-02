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Пограничнице, стрелявшей в палестинца, предъявили обвинения | Фото:20.11 16:40   MIGnews.com

Пограничнице, стрелявшей в палестинца, предъявили обвинения

Суд предъявил обвинение сотруднице пограничной полиции, которая выстрелила в палестинца на блокпосту недалеко от Иерусалима в мае прошлого года.

Об этом стало известно в среду, 20 ноября, передает The Times of Israel.

Пограничницу арестовали в октябре этого года, когда прокуроры обнаружили видеозапись с места происшествия.

Женщине-офицеру предъявлены обвинения в нападении, безрассудном поведении, халатном обращении с оружием, в попытке чинить помехи следствию.

Кроме того, ей и двум другим военнослужащим предъявлено обвинение в препятствовании правосудию за попытку уничтожить видео с нескольких мобильных телефонов.




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