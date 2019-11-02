20.11 16:40 MIGnews.com

Пограничнице, стрелявшей в палестинца, предъявили обвинения

הערב במהדורת השבת ב- @newsisrael13 נביא תיעוד בלעדי של אחד מלוחמי מג"ב מבצע ירי בכדור ספוג לעבר פלסטיני שלא מהווה סכנה וידיו באוויר



הפלסטיני שרצה להיכנס לישראל הורחק בידי לוחמי מג"ב ובעודו חוזר לשטחים נורה בגבו ללא כל סיבה ונפצע pic.twitter.com/11A4CrEDhz — yishai porat (@yishaiporat) November 2, 2019

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Суд предъявил обвинение сотруднице пограничной полиции, которая выстрелила в палестинца на блокпосту недалеко от Иерусалима в мае прошлого года.Об этом стало известно в среду, 20 ноября, передает The Times of Israel.Пограничницу арестовали в октябре этого года, когда прокуроры обнаружили видеозапись с места происшествия.Женщине-офицеру предъявлены обвинения в нападении, безрассудном поведении, халатном обращении с оружием, в попытке чинить помехи следствию.Кроме того, ей и двум другим военнослужащим предъявлено обвинение в препятствовании правосудию за попытку уничтожить видео с нескольких мобильных телефонов.