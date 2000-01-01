20.11 12:01 MIGnews.com

Сын бывшего президента Германии зарезан во время лекции

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Фриц фон Вайцзеккер, сын покойного президента Германии Ричарда фон Вайцзеккера, был зарезан во вторник, 19 ноября, во время лекции в одной из берлинских больниц, сообщает местная полиция. 59-летний фон Вайцзеккера читал медицинскую лекцию в больнице Schlosspark в западном берлинском районе Шарлоттенбург.Подозреваемый неоижданно нанес удар ножом Вайцзеккеру. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Полиция задержала нападавшего. Еще один человек, дежурный полицейский в аудитории, также был серьезно ранен при попытке остановить нападавшего.Фон Вайцзеккер долгое время работал в сфере медицины старшим специалистом и был один из четырех детей Ричарда фон Вайцзеккера, который занимал пост президента Германии с 1984 по 1994 год и скончался в 2015 году. Кристиан Линднер, лидер Свободной демократической партии Германии, сказал, что он был "ошеломлен" смертью Фрица фон Вайцзеккера.