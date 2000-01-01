20.11 11:41 MIGnews.com

Жертва Холокоста обнял нацистского надзирателя в зале суда

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Мужчина, переживший Холокост, прервал судебный процесс над бывшим нацистским охранником концлагеря и обнял 93-летнего подсудимого. Бруно Дей обвиняется в соучастии в убийстве 5230 человек в концентрационном лагере Штуттхоф недалеко от нынешнего Гданьска, Польша. Он предстал перед судом в Гамбурге.Моше Питер Лот, 76 лет, со-истец по этому делу, подошел к Дею во время судебного разбирательства на прошлой неделе и сказал: "Смотрите, я его прощаю". Затем мужчина обнял подсудимого. Они оба заплакали.В показаниях на суде Лот сказал, что нацисты направили его мать в Штуттхоф, где он и родился - об этом он, как сообщается, узнал только недавно. После освобождения из лагеря Лот провел годы в польской семье, а затем был воссоединен со своей семьей в Германии. Позже они иммигрировали в Соединенные Штаты.Лот сказал, что из-за жестокого обращения и лишений он был "полон ненависти, пока я не осознал, что должен прощать". Дей, охранник в лагере с августа 1944 года по апрель 1945 года, предстает перед судом по делам несовершеннолетних, так как в то время он был подростком.По словам переводчика, Лот попросил у Дея прощения за то, что он был зол и полон ненависти. Дей позже сказал, что для него было облегчением встретиться и извиниться перед Лотом.В 2015 году аналогичное событие развернулось в зале суда Германии, когда выжившая в Освенциме Ева Кор публично простила бывшего охранника лагеря Оскара Грёнинга. Кор, гражданка США румынского происхождения, умерла в июле в возрасте 85 лет.