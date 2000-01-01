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Берлин: сириец готовил теракт с помощью Telegram 20.11 23:01   MIGnews.com

Берлин: сириец готовил теракт с помощью Telegram

Немецкие полицейские задержали 26-летнего сирийца в его квартире в Берлине по подозрению в подготовке теракта, которую он осуществлял через Telegram.

"Его подозревают еще с начала 2019-го по девяти эпизодам с участием в группе Telegram, которая приближена к Исламскому государству. Ее участники обменивались информацией по изготовлению оружия и взрывчатки", - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что целью участников этой группы была подготовка терактов. Они обменивались инструкциями, в частности, изготовления пластиковых бомб, взрывчатки в посылках, магнитных бомб и других устройств с взрывчатыми веществами, а также огнестрельного оружия, пишет Naharnet.

Подозреваемый уже купил химикаты для изготовления бомб, говорится в сообщении.


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