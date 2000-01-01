Берлин: сириец готовил теракт с помощью Telegram

Немецкие полицейские задержали 26-летнего сирийца в его квартире в Берлине по подозрению в подготовке теракта, которую он осуществлял через Telegram.
"Его подозревают еще с начала 2019-го по девяти эпизодам с участием в группе Telegram, которая приближена к Исламскому государству. Ее участники обменивались информацией по изготовлению оружия и взрывчатки", - рассказали в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что целью участников этой группы была подготовка терактов. Они обменивались инструкциями, в частности, изготовления пластиковых бомб, взрывчатки в посылках, магнитных бомб и других устройств с взрывчатыми веществами, а также огнестрельного оружия, пишет Naharnet.
Подозреваемый уже купил химикаты для изготовления бомб, говорится в сообщении.