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В английском селе появился Робин Гуд - подбрасывает деньги 20.11 22:17   MIGnews.com

В английском селе появился Робин Гуд - подбрасывает деньги

Жителям деревни Блэкхолл-Кольери уже несколько лет неизвестный оставляет пакеты с деньгами, полиция пытается выяснить, кто это делает, говорится в посте полиции английского графства Дарем в Facebook.

В пакете почти всегда сумма в 2000 фунтов стерлингов банкнотами по 20 фунтов. Их всегда оставляют на виду в разных местах по всей деревне.

В полиции рассказали, что опросили множество людей и организаций в деревне, а также проверили местные отделения банка и почты. Пакеты также проверили на наличие отпечатков пальцев, но ничего выяснить не удалось.

Жители деревни обычно сдают пакеты с деньгами в полицию, по истечении двух недель их отдают нашедшему, так как за это время никто за ними не обращался.



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