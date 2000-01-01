20.10 10:01 MIGnews.com

В Ицхар легко ранен солдат ЦАХАЛа

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильские СМИ сообщают о том, что арест юноши, обвиненного в нападении на командира разведывательного батальона Бригады Голани стал причиной массовых беспорядков в поселении Ицхар минувшей ночью.Подросток был в первый раз арестован в в среду по подозрению в участии в драке между палестинцами и поселенцами. Его отпустили через два дня. Его адвокаты утверждают, что его во время ареста избил офицер ЦАХАЛа. В субботу ночью его вновь арестовали по подозрению в атаке против командира разведывательного батальона Бригады Голани подполковника Аюба Каюфа.В мятежах в ночь на воскресенье, 20 октября, принимали участие около 30 поселенцев. Они закидали солдат камнями и проткнули покрышки полицейских машин. Один солдат ЦАХАЛа получил легкое ранение ноги камнем. Ему была оказана медицинская помощь на месте.