Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Ицхар легко ранен солдат ЦАХАЛа 20.10 10:01   MIGnews.com

В Ицхар легко ранен солдат ЦАХАЛа

Израильские СМИ сообщают о том, что арест юноши, обвиненного в нападении на командира разведывательного батальона Бригады Голани стал причиной массовых беспорядков в поселении Ицхар минувшей ночью.

Подросток был в первый раз арестован в в среду по подозрению в участии в драке между палестинцами и поселенцами. Его отпустили через два дня. Его адвокаты утверждают, что его во время ареста избил офицер ЦАХАЛа. В субботу ночью его вновь арестовали по подозрению в атаке против командира разведывательного батальона Бригады Голани подполковника Аюба Каюфа.

В мятежах в ночь на воскресенье, 20 октября, принимали участие около 30 поселенцев. Они закидали солдат камнями и проткнули покрышки полицейских машин. Один солдат ЦАХАЛа получил легкое ранение ноги камнем. Ему была оказана медицинская помощь на месте.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:20
В Ицхар пройдет митинг в поддержку солдат ЦАХАЛа
10:12
В Рамат Ишай трактор уволок банкомат
09:51
В Штатах утонул ребенок из Израиля
09:39
В Ицхар атакован командир бригады Голани
09:19
Впервые: 19-часовой перелет Qantas из Нью-Йорка в Сидней
08:47
Протесты в Барселоне: полиция открыла огонь
08:15
Джонсон потребовал отсрочку Brexit и тут же от нее отказался
07:43
Кирьят-Бялик: репатрианта подозревают в убийстве жены
07:42
Протесты в Ливане: правительство трещит по швам
07:12
Тель-Авив: Сотни людей потребовали освобождения Иссахар  
07:06
Прорыв дамбы: под Красноярском могла пройзти утечка ртути
06:05
Врачи забыли пациентку в томографе на шесть часов
05:28
Фермер из Индии ожил во время собственных похорон
04:29
Армия Мали ликвидировала 50 террористов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus