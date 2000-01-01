20.10 09:51 MIGnews.com

В Штатах утонул ребенок из Израиля

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Днем пятницы, 18 октября, в неспокойных водах у городка Хаверстроу, что примерно в 30 милях к северу от Нью-Йорка, перевернулась лодка в результате чего погиб ребенок, приехавший из Израиля.Группа, в которую, помимо взрослых, входили четверо мальчиков и две девочки в возрасте до 12 лет, отмечала праздник Суккот, сообщает The Times of Israel.Шестеро детей смогли удержаться на поверхности, однако восьмилетний мальчик пропал без вести.Уже в субботу, на следующий день после трагедии, шериф округа Рокленд Уильям Барбер заявил, что имя погибшего ребенка – Йозеф Голдман. Он был обнаружен под опрокинутой лодкой и уже в больнице объявлен мертвым.