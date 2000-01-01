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В Ицхар атакован командир бригады Голани 20.10 09:39   MIGnews.com

В Ицхар атакован командир бригады Голани

В пятницу, 18 октября, в поселении Ицхар был атакован командир разведывательного батальона Бригады Голани подполковник Аюб Киюф, сообщает телеканал КАН.

По данным канала, подполковника Каюф атаковал один из жителей Ицхар. Тот подал заявление на нападавшего в полицию. Подозреваемый арестован в ночь на шабат.

КАН сообщает, что Каюф проезжал через Ицхар в пятницу утром в ходе военных учений. Увидев машину военных в центре Ицхар, несколько поселенцев подбежали к ней и открыли двери, и один из них физически атаковал командира.

В Ицхар отрицают, что инцидент в пятницу вообще произошел и осуждают арест в субботу: Речь идет не более, чем о споре, даже если он  и произошел на повышенных тонах. Ни на каком этапе дело не дошло до физического насилия, и поселенцы не знали, что перед ними командир. Решение полиции произвести арест в субботу ночью является серьезным нарушением прав личности и святости шабата”.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “В прошедшую пятницу группа поселенцев блокировала военную машину в поселении Ицхар. Один из поселенцев открыл дверь машины и угрожал сидящим внутри. В этот момент командир вышел из машины, и поселенцы ушли. Военные продолжили свою миссию, дело расследуется совместно с израильской полицией, советом Иудеи и Самарии и лидерами поселенцев. ЦАХАЛ  в самых сильных выражениях осуждает вербальное и физическое насилие против военнослужащих, и считает, что речь идет об очень серьезном случае”.


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