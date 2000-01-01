20.10 11:38 MIGnews.com

За что сидел самоубийца в тюрьме Аялон

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В израильских СМИ сообщаются новые подробности о заключенном, покончившим с собой в тюрьме Аялон 19 октября.Заключенный тюрьмы "Аялон", обвиненный в сексуальных преступлениях против собственных детей , покончил с собой. Врачи больницы "Асаф а-Рофе" были вынуждены констатировать смерть 54-летнего мужчины. Накануне он совершил попытку самоубийства. Парамедики, прибывшие на место происшествия, предприняли попытку реанимировать заключенного, однако безуспешно. Администрация тюрьмы начало расследование.Портал ynet пишет, что речь идет о мужчине, приговоренном к двадцати годам лишения свободы за серию сексуальных атак против собственной дочери и жестокие избиения других детей.Приговор был вынесен четыре месяца назад окружным судом Тель-Авива. Мужчина был признан виновным в сексуальных издевательствах над дочерью. Атаки начались, когда дочери исполнилось шесть лет, и продолжались восемь лет. Его также признали виновным в избиении других детей - он хлестал их электрическим кабелем.Заключенного признали виновным в сексуальных атаках против несовершеннолетней, попытках изнасилования, домогательствах и физических и моральных издевательствах. Он себя виновным не признал - за исключением того, что избивал дочь практически ежедневно.Заключенный был женат на женщине-инвалиде. Они жили вместе с пятью их детьми, некоторые из которых уже выросли. Приставания к дочери начались после того, как ей исполнилось шесть лет. Она много раз просила отца прекратить, но тот продолжал - и когда семья жила в Израиле, и когда находилась за границей.Отец наказывал дочь, иногда отбирал у нее телефон и предупреждал, что она не может рассказывать о происходящем между ними. Других детей он тоже часто наказывал и тыкал их рукояткой ножа. Судьи в приговоре написали , что в “доме царила атмосфера террора и страха”. Отец мог избить одну дочь за то, что та “ест слишком медленно”, а другую, за то, что та пришла домой слишком поздно. Один раз он избил сына кабелем за то, что тот получил 83 по математическому тесту.В ходе процесса некоторые из детей дали показания против отца, но другие отказались. Одна дочь потребовала, чтобы ему дали пожизненное заключение, выразив опасения того, что после освобождения тот убьет ее брата. Также о жестком наказании просили еще несколько детей.Судьи в приговоре написали: “Перед нами дело о немыслимых акциях и безумных издевательствах, совершенных отцом в отношении собственных детей на протяжении многих лет. Он домогался собственной дочери против ее воли, издевался над ней и ранил ее хрупкую душу. Его действия причинили ущерб всем его детям”.