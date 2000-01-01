20.10 08:47 MIGnews.com

Протесты в Барселоне: полиция открыла огонь

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Полиция Барселоны применила против протестующих специальные средства, в том числе и резиновые пули, после того, как те атаковали пожарный отряд.Тысячи человек собрались на очередную манифестацию в центре Барселоны из-за осуждения каталонских лидеров, сообщает BBC.Полиция перекрыла два широких проспекта для автомобилей, которые постепенно заполнились протестующими. Условный центр демонстрации — сады Сальвадора Эсприу. Многие участники акции принесли эстелады — неофициальные флаги каталонских сепаратистов.Протеста проходят в Каталонии с понедельника, 14 октября. Демонстрации спровоцировало решение Верховного суда Испании, приговорившего каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости региона, к срокам до 13 лет тюремного заключения.Протестующие стали возводить на улицах рядом со зданием Национальной полиции Каталонии баррикады из подручных средств. Для строительства заграждений в ход идут доски, мешки с уличных урн, мусор и даже декоративные деревья. Позже демонстрации переросли в беспорядки.Хулиганы уже даже поджигали баррикады, которые затем прибыли тушить пожарные, но незадолго до полуночи по местному времени агрессивные протестующие набросились на них с кулаками, не давая выполнять свою работу. осле этого правоохранители применили против митингующих травматическое оружие.Разъяренную толпу удалось вытеснить на немалое расстояние, пожарные смогли потушить огонь, что пылал посреди проезжей части.В субботу местные службы экстренной медицинской помощи сообщали, что в ходе ночных столкновений только в Барселоне ранения получили 152 человека, а в остальной части Каталонии пострадало еще десятки. Общее число пострадавших оценили в 182 человека. В свою очередь власти сообщают о 500 раненых с понедельника еще до того, как вспыхнули последние столкновения.