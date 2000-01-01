Протесты в Барселоне: полиция открыла огонь

Полиция Барселоны применила против протестующих специальные средства, в том числе и резиновые пули, после того, как те атаковали пожарный отряд.
Тысячи человек собрались на очередную манифестацию в центре Барселоны из-за осуждения каталонских лидеров, сообщает BBC.
Полиция перекрыла два широких проспекта для автомобилей, которые постепенно заполнились протестующими. Условный центр демонстрации — сады Сальвадора Эсприу. Многие участники акции принесли эстелады — неофициальные флаги каталонских сепаратистов.
Протеста проходят в Каталонии с понедельника, 14 октября. Демонстрации спровоцировало решение Верховного суда Испании, приговорившего каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости региона, к срокам до 13 лет тюремного заключения.
Протестующие стали возводить на улицах рядом со зданием Национальной полиции Каталонии баррикады из подручных средств. Для строительства заграждений в ход идут доски, мешки с уличных урн, мусор и даже декоративные деревья. Позже демонстрации переросли в беспорядки.
Хулиганы уже даже поджигали баррикады, которые затем прибыли тушить пожарные, но незадолго до полуночи по местному времени агрессивные протестующие набросились на них с кулаками, не давая выполнять свою работу. осле этого правоохранители применили против митингующих травматическое оружие.
Разъяренную толпу удалось вытеснить на немалое расстояние, пожарные смогли потушить огонь, что пылал посреди проезжей части.
В субботу местные службы экстренной медицинской помощи сообщали, что в ходе ночных столкновений только в Барселоне ранения получили 152 человека, а в остальной части Каталонии пострадало еще десятки. Общее число пострадавших оценили в 182 человека. В свою очередь власти сообщают о 500 раненых с понедельника еще до того, как вспыхнули последние столкновения.