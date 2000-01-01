20.10 07:43 MIGnews.com

Кирьят-Бялик: репатрианта подозревают в убийстве жены

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Израильские СМИ сообщают о том, что в убийстве Марии Таль в Кирьят-Бялик подозревается ее бывший муж, Максим Таль.По словам одного из свидетелей, знакомых с обстоятельствами дела, месяц назад он сломал Марии нос, после чего суд издал ордер, запрещавший ему приближаться к дому бывшей жены. Подозреваемый, однако, постановления суда не исполнял, и приходил к Марии. Свидетель говорит: "Он нарушил ордер несколько раз - минимум три. Он приходил, чтобы забрать дочерей, чтобы взять машину на которой он ездил на работу - и для того, чтобы поругаться с Марией. Ссоры были иногда настолько громкие, что приходилось вмешиваться другим и их успокаивать".Следствию, однако, ничего неизвестно о нарушении судебного запрета — Мария не подавала жалоб на это, и на настоящий момент нет официальных свидетелей подобных инцидентов.Тело Марии Таль, со следами ножевых ранений, было обнаружено в ее квартире в Кирьят-Бялик в прошлую пятницу, 11 октября. Полиция арестовала в качестве главного подозреваемого ее бывшего супруга, Максима. Близкие рассказывают, что отношения между супругами испортились три года назад, и с тех их характеризовала интенсивная враждебность. Также рассказывают о нелегкой судьбе Марии - ее отец сидел в тюрьме за насилие против матери, а прежний муж Марии также ее избивал.Брат Марии, Алексей, рассказывает: “Я не знаю, было ли там насилие - но он все время был в стрессе. Они все время ругались, было много глупостей. Каждый кто ее знал, понимает, что она не могла совершить суицид. Месяц назад Максим во время очередной ссоры атаковал Марию: После того, как он сломал ей нос, он стал звонить своей матери. Мария и ее отец вызвали полицию. Полиция приехала и избила отца, который пытался разнять Марию и Максима - полиция не поняла, что происходит”. Максима арестовали, но через пять дней был освобожден под домашний арест в доме его тетки. суд запретил ему приближаться к дому Марии.За два дня до убийства срок действия судебного ордера истек, и Максим вернулся домой. Родственники умоляли Марию не пускать его, но она заявила им, что ничего не боится. По одной из версий, причиной была высокая плата по договору об аренде квартиры, который заканчивается в декабре. Работники социальной службы сообщили: "Это был ее выбор".Две дочери Марии пока живут у мамы Максима, но ее брат, Алексей, надеется получить права опеки: "Я был ее старшим братом, и мне очень важно, чтобы девочки были со мной, они были всем ее миром, самым важным в ее жизни. Мы будем бороться — и он сядет в тюрьму".