Курды начали эвакуацию из осажденного города

Уточняется, что людей эвакуируют начали в автоколоннах. Местный чиновник в Рас-аль-Айн сообщил, что не уверен, будет ли вывод сил завершен в воскресенье.
Соглашение о прекращении огня требует, чтобы курды покинули пограничный район, который называют "безопасной зоной". Мирные жители также бегут из опасений, что без защиты военных будут убиты сирийскими силами, поддерживаемыми Турцией.
NOW Kurdish Red Crescent (Heyva Sor a Kurd) ambulances are in SERÊKANİYÊ to evacuate the civilian casualties and wounded.
Анкара начала наступление 9 октября на северо-востоке Сирии. Операция называется "Источник мира". После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 120 часов (пять дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что возобновит военную операцию в Сирии вечером 22 октября, если курды не покинут "зону безопасности".
Тем временем, в НАТО инициировали создание кризисного штаба по оценке турецкой операции в Сирии и заявили, что Анкара может не ожидать поддержки в наступлении на север Сирии.