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Жители Ицхара поддержали бойцов ЦАХАЛ после нападения | Фото:20.10 18:38   MIGnews.com

Жители Ицхара поддержали бойцов ЦАХАЛ после нападения

В воскресенье, 20 октября, командующий центральным военным округом Надав Падан посетил холм Куми Ури недалеко от Цихара, где были атакованы солдаты ЦАХАЛа.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

К Падану присоединились командующий дивизии Иудеи и Самарии Янив Алалуф и глава регионального совета Самарии Йоси Даган.

Уточняется, что на въезде в Ицхар их встретили десятки местных жителей, выразивших поддержку ЦАХАЛу. Большинство из них были возмущены поведением правых активистов.

Ранее секретариат Ицхара разослал резкое письмо жителям общины после ночной атаки.

"Сообщество считает поведение молодежи и нападение на солдат ЦАХАЛа скандальным и постыдным", - говорится в письме.


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