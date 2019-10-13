20.10 16:48 MIGnews.com

Сбившего ребенка в Йом Кипур отпустили под домашний арест

אמיר אבו לבן מרמלה, החשוד בדריסתו למוות של איתי מרגי בן ה-8 ביום כיפורים בלב תל אביב, שמר הבוקר על זכות השתיקה. @ynetalerts pic.twitter.com/vTQ7B5yARK — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) October 13, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Водитель, причастный к аварии, во время которой был насмерть сбит 8-летний мальчик в Йом Кипур, был выпущен под домашний арест.Соответствующее решение суд принял в воскресенье, 20 октября.Таким образом, мужчина будет находиться под домашним арестом в своем доме в Рамле до 7 ноября. Водитель был освобожден под залог, а его права были временно аннулированы.20-летний Абу Лабен подозревается в непреднамеренном убийстве ребенка на пешеходном переходе, нарушении правил дорожного движения, торговле наркотиками и препятствовании расследованию.Тест на наркотики показал, что мужчина не был под воздействием наркотиков во время аварии, несмотря на то, что более ранний образец мочи соответствующие следы показывал.В свою очередь, очевидцы смертельного ДТП рассказывали, что водитель что-то выбросил в кусты после происшествия. Позже полиция обнаружила 1,6 грамма кокаина, который, вероятно, предназначался для распространения, а не для личного пользования.