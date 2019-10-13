Сбившего ребенка в Йом Кипур отпустили под домашний арест

20-летний Абу Лабен подозревается в непреднамеренном убийстве ребенка на пешеходном переходе, нарушении правил дорожного движения, торговле наркотиками и препятствовании расследованию.
Тест на наркотики показал, что мужчина не был под воздействием наркотиков во время аварии, несмотря на то, что более ранний образец мочи соответствующие следы показывал.
В свою очередь, очевидцы смертельного ДТП рассказывали, что водитель что-то выбросил в кусты после происшествия. Позже полиция обнаружила 1,6 грамма кокаина, который, вероятно, предназначался для распространения, а не для личного пользования.