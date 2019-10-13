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Сбившего ребенка в Йом Кипур отпустили под домашний арест | Фото:20.10 16:48   MIGnews.com

Сбившего ребенка в Йом Кипур отпустили под домашний арест

Водитель, причастный к аварии, во время которой был насмерть сбит 8-летний мальчик в Йом Кипур, был выпущен под домашний арест.

Соответствующее решение суд принял в воскресенье, 20 октября.

Таким образом, мужчина будет находиться под домашним арестом в своем доме в Рамле до 7 ноября. Водитель был освобожден под залог, а его права были временно аннулированы.


20-летний Абу Лабен подозревается в непреднамеренном убийстве ребенка на пешеходном переходе, нарушении правил дорожного движения, торговле наркотиками и препятствовании расследованию.

Тест на наркотики показал, что мужчина не был под воздействием наркотиков во время аварии, несмотря на то, что более ранний образец мочи соответствующие следы показывал.

В свою очередь, очевидцы смертельного ДТП рассказывали, что водитель что-то выбросил в кусты после происшествия. Позже полиция обнаружила 1,6 грамма кокаина, который, вероятно, предназначался для распространения, а не для личного пользования.


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