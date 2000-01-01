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Турки анонсировали переговоры с РФ об отводе курдов | Фото:20.10 15:18   MIGnews.com

Турки анонсировали переговоры с РФ об отводе курдов

Турция обсудит с Российской Федерацией вопрос о выводе вооруженных курдских формирований из сирийских городов Манбидж и Кобани.

Соответствующие переговоры состоятся на следующей неделе в Сочи, заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция ожидает, курдов выведут из районов на севере Сирии, которые сейчас находятся под контролем армии сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемого Кремлем. Анкара надеется, что по окончанию перемирия турецкие солдаты больше не увидят в "буферной зоне" ни единого вооруженного курда.


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