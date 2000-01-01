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Под Красноярском прорвало не одну, а сразу две дамбы | Фото:20.10 13:04   MIGnews.com

Под Красноярском прорвало не одну, а сразу две дамбы

Причиной трагедии в Красноярском крае Российской Федерации стало разрушение сразу двух технологических дамб, а не одной, как полагалось ранее.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская, сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, дамбы на реке Сейба прорвало в ночь на 19 октября, в результате чего поселок золотодобытчиков Щетинкино затопило. Волна из глины, камней и грязи унесла жизни 15 человек.

В рамках уголовного дела были задержаны директор золотодобывающего ООО «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации. По основной версии следствия, ЧП произошло из-за нарушений технологии при проведении золотодобывающих работ.


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