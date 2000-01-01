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Турки пожаловались на убийство своего солдата курдами | Фото:20.10 12:01   MIGnews.com

Турки пожаловались на убийство своего солдата курдами

Курдские формирования атаковали турецкую армию, несмотря на объявленное пятидневное перемирие, на протяжении которого курды должны были покинуть буферную зону на границе с Турцией.

Об этом сообщает интернет-издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные министерства обороны Турции.

По информации военных, в результате атаки один турецкий солдат убит, а еще один получил ранения в Тель-Абьяде.

Отметим, договоренность о прекращении огня была достигнута в четверг, 17 октября, во время двухсторонних переговоров президент Реджепа Эрдоган и вице-президента США Майка Пенса. Согласно достигнутым соглашениям, турки приостановят свое наступление на пять дней, чтобы дать время курдским формированиям покинуть " зону безопасности".


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