Турки пожаловались на убийство своего солдата курдами
Курдские формирования атаковали турецкую армию, несмотря на объявленное пятидневное перемирие, на протяжении которого курды должны были покинуть буферную зону на границе с Турцией.
Об этом сообщает интернет-издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные министерства обороны Турции.
По информации военных, в результате атаки один турецкий солдат убит, а еще один получил ранения в Тель-Абьяде.
Отметим, договоренность о прекращении огня была достигнута в четверг, 17 октября, во время двухсторонних переговоров президент Реджепа Эрдоган и вице-президента США Майка Пенса. Согласно достигнутым соглашениям, турки приостановят свое наступление на пять дней, чтобы дать время курдским формированиям покинуть " зону безопасности".