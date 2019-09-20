Арабская коалиция начала операцию в Йемене

Арабская коалиция начала военную операцию на севере йеменского портового города Ходейда.
По словам полковника Турки аль-Малики, военные действия соответствуют международному праву, передает Al Arabiya.
Гражданских лиц призвали держаться подальше от объектов, которые являются целями операции. На данный момент известно лишь, что коалиция уничтожила 4 монтажные площадки для сбора дистанционно управляемых катеров и морских мин.
Утверждается, что уничтожение враждебных объектов способствует свободе морского судоходства. Соответствующая военная операция была развернута в связи с попыткой хути совершить теракт.
19 сентября коалиция перехватала и уничтожила заминированную лодку на дистанционном управлении.