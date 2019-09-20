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Арабская коалиция начала операцию в Йемене | Фото:20.09 08:55   MIGnews.com

Арабская коалиция начала операцию в Йемене

Арабская коалиция начала военную операцию на севере йеменского портового города Ходейда.

По словам полковника Турки аль-Малики, военные действия соответствуют международному праву, передает Al Arabiya.

Гражданских лиц призвали держаться подальше от объектов, которые являются целями операции. На данный момент известно лишь, что коалиция уничтожила 4 монтажные площадки для сбора дистанционно управляемых катеров и морских мин.

Утверждается, что уничтожение враждебных объектов способствует свободе морского судоходства. Соответствующая военная операция была развернута в связи с попыткой хути совершить теракт.
19 сентября коалиция перехватала и уничтожила заминированную лодку на дистанционном управлении.


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