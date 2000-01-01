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Сотрудник Facebook совершил суицид на рабочем месте 20.09 08:35   MIGnews.com

Сотрудник Facebook совершил суицид на рабочем месте

В кампусе компании Facebook, расположенном в калифорнийском городе Менло-Парк, один из сотрудников совершил суицид.

Пострадавший мужчина был найден без сознания сотрудниками полиции и пожарной охраны, прибывшими на вызов, который поступил в службу "911", . Несмотря на оказанную мужчине первую медицинскую помощь, реанимировать его не удалось. Об этом сообщает издание Сноб.

Информацию о происшествии опубликовала на своем сайте полиция Менло-Парка. В сообщении не раскрывается имя погибшего и подробности инцидента. Представители компании Facebook подтвердили факт совершения суицида их сотрудником и заявили, что смогут предоставить больше информации о личности мужчины после завершения полицейского расследования и оповещения семьи погибшего.


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