Сотрудник Facebook совершил суицид на рабочем месте
В кампусе компании Facebook, расположенном в калифорнийском городе Менло-Парк, один из сотрудников совершил суицид.
Пострадавший мужчина был найден без сознания сотрудниками полиции и пожарной охраны, прибывшими на вызов, который поступил в службу "911", . Несмотря на оказанную мужчине первую медицинскую помощь, реанимировать его не удалось. Об этом сообщает издание Сноб.
Информацию о происшествии опубликовала на своем сайте полиция Менло-Парка. В сообщении не раскрывается имя погибшего и подробности инцидента. Представители компании Facebook подтвердили факт совершения суицида их сотрудником и заявили, что смогут предоставить больше информации о личности мужчины после завершения полицейского расследования и оповещения семьи погибшего.