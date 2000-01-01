СМИ сообщают, что Израиль атаковал окрестности столицы Сирии. Удар был нанесен по городу Джамарана.
Однако, по сообщениям, израильский беспилотник был сбит российской стороной – ВКС РФ. Это подтверждает опубликованная видеозапись. Более того, за 19 минут до появления сообщения о сбитом израильском беспилотнике с авиабазы "Хмеймим" поднялись в воздух истребители ВКС России. Инцидент произошел, несмотря на недавнюю встречу Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
Также российская сторона распространила информацию, что авиабаза была атакована американским самолетом. Об этом сообщил заместитель главы Министерства обороны Российской Федерации Александр Фомин. В заявлении упоминается самолет Boeing P-8A Poseidon.