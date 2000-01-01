20.09 20:04 MIGnews.com

Жертва Эпштейна заявила об интимных связях с принцем Эндрю

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Женщина, проходящая по делу Джеффри Эпштейна, заявила, что у неё была связь интимного характера с принцем Эндрю в 2001 году, когда ей было 17 лет. Говоря с Dateline NBC, Вирджиния Робертс Джуффр заявила, что инцидент произошел в лондонском доме Гизлейн Максвелл после того, как принц угостил её водкой в ночном клубе.Герцог Йоркский неоднократно настаивал на том, что обвинения миссис Джуффр "ложны и не имеют под собой никаких оснований", а "любое утверждение об обратном является ложным и безосновательным". Однако девушка настаивает, что это правда.Она сказала: "Я была так молода. Гизлейн разбудил меня утром и сказал: "Сегодня ты встретишь принца". В тот момент я не знала, что меня собираются продать принцу.""Мы пошли в клуб Tramp. Принц Эндрю принес мне алкоголь, это было в VIP-секции, я уверена, что это была водка. Принц Эндрю такой "давай потанцуем". Я ответила "ОК". Мы покинули клуб и я села в машину вместе с Гизлэйн и Джеффри."Гизлейн сказал, что он возвращается в дом, и хочет, чтобы я сделала для него то же, что и для Эпштейна."В ранее сообщавшихся судебных документах она сказала, что они вернулись в таунхаус мисс Максвелл, где все и произошло. "Он не был груб. Он сказал спасибо и что-то мягкое, подобное этому, и ушел. "Я не могла поверить, что даже королевская власть была вовлечена."Миллиардеру Эпштейну грозил 45-летний срок лишения свободы, однако, он был найден мертвым в своей камере. Принц Эндрю признался, что знал Эпштейна с 1999 года.