Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Афганистан: удар дрона США убил мирных жителей | Фото:20.09 17:18   MIGnews.com

Афганистан: удар дрона США убил мирных жителей

В восточном Афганистане погибли около 30 работников фермы из-за удара американского беспилотника, еще 40 человек были ранены.

Как сообщает Reuters, к такому исходу привела возможная ошибка разведки США, так как дрон должен был уничтожить убежище террористов "Исламского государства" в горном районе Вазир Танги.

"Работники зажгли костер и сидели вместе, когда по ним был нанесен удар", – рассказал старейшина местного племени.

По его словам, около 150 рабочих занимались сбором урожая, а после происшествия многие считаются пропавшими без вести. Жители провинции вышли на протесты с требованием к Вашингтону принести извинения и выплатить денежную компенсацию.

Тем временем, полковник армии США Сонни Леггетт по поводу происшествия ответил журналистам: "Нам известны утверждения о смерти некомбатантов, и мы работаем с местными чиновниками, чтобы установить факты".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:27
Офицер ЦАХАЛа ранен камнем, попавшим в его машину
17:04
Саудовская Аравия допустила журналистов к атакованным НПЗ
16:33
В Тель-Авиве прошел протест против изменения климата
16:10
Зариф: Иран не хочет войны, но будет защищаться
15:30
Центр языка жестов критикуют из-за слова "еврей"
14:48
"Кахоль Лаван" хочет заменить Эдельштейна
14:30
Либерман о сделке с Ганцем: ее не существует
14:12
Австрия предоставит гражданство потомкам жертв нацистов
13:40
Китай и Россия наложили вето на резолюцию СБ ООН
13:25
ЧП с током в Тель-Авиве: подробности
13:03
США выдали визы Рухани и Зарифу
12:47
Мемориальный зал павших израильтян получит премию
12:31
РФ и КНР хотят скрыть военные преступления президента Асада
12:16
Начат показ финального сезона сериала про Чернобыль  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus