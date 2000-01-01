Афганистан: удар дрона США убил мирных жителей

В восточном Афганистане погибли около 30 работников фермы из-за удара американского беспилотника, еще 40 человек были ранены.
Как сообщает Reuters, к такому исходу привела возможная ошибка разведки США, так как дрон должен был уничтожить убежище террористов "Исламского государства" в горном районе Вазир Танги.
"Работники зажгли костер и сидели вместе, когда по ним был нанесен удар", – рассказал старейшина местного племени.
По его словам, около 150 рабочих занимались сбором урожая, а после происшествия многие считаются пропавшими без вести. Жители провинции вышли на протесты с требованием к Вашингтону принести извинения и выплатить денежную компенсацию.
Тем временем, полковник армии США Сонни Леггетт по поводу происшествия ответил журналистам: "Нам известны утверждения о смерти некомбатантов, и мы работаем с местными чиновниками, чтобы установить факты".