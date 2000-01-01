ЧП с током в Тель-Авиве: подробности

Одним из четверых пострадавших от удара тока в Тель-Авиве оказался солдат ЦАХАЛа, который сейчас находится в критическом состоянии.
Как сообщает "Аруц Шева", его разместили в отделении интенсивной терапии. Еще один человек получил травмы средней тяжести.
"Когда мы прибыли, там собралась большая толпа. Мы увидели двух молодых людей около 20 лет, лежащих на краю бассейна, в то время как некоторые люди пытались им помочь. Нам сказали, что их вытащили из бассейна после того, как они были поражены электрическим током. Мы немедленно принялись оказывать им помощь и эвакуировали, пытаясь реанимировать, так как один из них находился в критическом состоянии", – рассказали сотрудники Маген Давид Адом.
Уточняется, что второй пострадавший был в полном сознании к приезду медиков. У него были обожжены ноги.
"Нам сказали, что он пострадал после того, как пытался вытащить своих друзей из воды, вследствие чего получил удар током и упал. Он находится в стабильном состоянии средней степени тяжести", – добавили сотрудники Маген Давид Адом.
Еще один пострадавший в возрасте 19 лет получил легкие травмы, но также был госпитализирован в больницу.
ЧП произошло в ночь на 20 сентября, когда молодой мужчина прыгнул в бассейн на улице Рауль Валленберг. Трое молодых людей увидели, что он получил мощный удар током и бросились ему на помощь. Однако они также пострадали.