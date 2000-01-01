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РФ и КНР хотят скрыть военные преступления президента Асада 20.09 12:31   MIGnews.com

РФ и КНР хотят скрыть военные преступления президента Асада

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии осудила вето Российской Федерации и Китая на резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении огня в провинции Идлиб.

Оппозиция обвинила Россию и Китай в попытках скрыть военные преступления президента Сирии Башара Асада. В оппозиции подчеркнули, что блокирование резолюции не снимает ответственности за войну в Сирии.

"Вето свидетельствует о том, что Россия и Китай пытаются прикрыть военные преступления режима Асада против человечности. Применение вето не снимет ответственности с мирового сообщества за трагедию сирийского народа", – говорится в заявлении, пишет Anadolu.


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