РФ и КНР хотят скрыть военные преступления президента Асада
Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии осудила вето Российской Федерации и Китая на резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении огня в провинции Идлиб.
Оппозиция обвинила Россию и Китай в попытках скрыть военные преступления президента Сирии Башара Асада. В оппозиции подчеркнули, что блокирование резолюции не снимает ответственности за войну в Сирии.
"Вето свидетельствует о том, что Россия и Китай пытаются прикрыть военные преступления режима Асада против человечности. Применение вето не снимет ответственности с мирового сообщества за трагедию сирийского народа", – говорится в заявлении, пишет Anadolu.