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Израиль. Мать десятерых колола детей инсулином ради пособий | Фото: Полиция Израиля20.07 08:58   MIGnews.com

Израиль. Мать десятерых колола детей инсулином ради пособий

Правоохранительные органы Израиля подозревают жительницу Иерусалима в том, что она годами регулярно вводила пятерым из десятерых своих детей инсулин в попытке вызвать у них признаки диабета, чтобы обманным путем получать социальные выплаты.

Расследование ее преступлений длилось в течение последнего месяца, однако публиковать об этом в СМИ власти разрешили лишь 19 июля.

Как сообщает "Хадашот", родители ежемесячно получали от "Битуах Леуми" 15 тысяч шекелей в виде пособий на пятерых своих детей, страдающих от сахарного диабета. В целом они получили от государства порядка 800 тысяч шекелей.

Неладное заподозрили, когда в больницу "Шаарей-Цедек" доставили полуторагодовалого сына пары, который находился в тяжелом состоянии. Врачи провели операцию и подключили ребенка к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на все попытки врачей стабилизировать его состояние, ничего не помогало – мальчику становилось то лучше, то хуже. Однако медики обратили внимание на то, что его состояние ухудшалось каждый раз после визита матери, но если она отсутствовала долгое время, уровень сахара у ребенка возвращался к норме.

Все стало на свои места, когда одна из медсестер заметила в сумке у матери шприц. В больницу вызвали полицию, после чего врачи внезапно обнаружили, что ни у одного из детей вообще никакого диабета нет.

На допросе дети пары признались, что мать приучила их по несколько раз в день проверять уровень сахара в крови, вводить друг другу инсулин и "жить как диабетики".

Следователи без промедлений задержали их родительницу по подозрению в причинении вреда беспомощным лицам при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве. В то же время полиция не может решить, стоит ли предъявлять обвинения ее супругу – мужчина утверждает, что не знал о действиях своей жены. На прошлой неделе его освободили из-под стражи.

Как сообщает "Хадашот", в прошлом у женщины был опыт ухода за больными сахарным диабетом, поэтому она знала, как вызвать симптомы недуга.

Сама женщина в преступлении не признается, утверждая, что искренне считала своих детей диабетиками.
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