В Германии иранец ранил 14 человек в автобусе

В немецком городе Любек неизвестный в рейсовом автобусе выхватил нож и начал наносить удары пассажирам, в результате происшествия ранения получили 14 человек, сообщает в пятницу, 20 июля The Times of Israel.
Нападение произошло в автобусе, который ехал из Любека в направлении Травемюнде, сообщает местное издание Luebecker Nachrichten со ссылкой на неназванного свидетеля.
Водитель тут же остановил автобус и открыл двери, чтобы пассажиры смогли покинуть салон. Тогда злоумышленник накинулся и на него. Всего мужчине удалось ранить четырнадцать человек. Двое из них получили серьезные ранения. Погибших нет.
Полицейская машина, которая оказалась поблизости, смогла быстро добраться до места происшествия, позволив офицерам задержать преступника, уточняет ежедневная газета на своем веб-сайте.
По словам правоохранителей, мужчина вытащил из рюкзака нож и напал на пассажиров. В результате два человека получили тяжелые ранения, еще 12 отделались несильными порезами.
Прибывшая на место происшествия полиция задержала нападавшего. На первом допросе выяснилось, что он является уроженцем Ирана.