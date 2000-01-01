Суданец, напавший на медсестру, предстанет перед судом

Согласно обвинительному заключению, 31-летний Ошар Бахит вошел в здание Медицинского центра "Шмуэль ха-Рофе", имея при себе нож с 19-сантиметровым лезвием, спрятанным в штанах.
Бахит, который наблюдался в больнице с января по май, планировал напасть на одного из сотрудников из-за своего гнева, что ему было отказано в повторной госпитализации.
Игнорируя просьбу охранника остановится, террорист пробрался к сестринскому посту. Бахит набросился на 65-летнюю медсестру Рахиль Ково и воткнул ей нож в живот. Женщина выжила после двух операций, но до сих пор находится в отделении интенсивной терапии.