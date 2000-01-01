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Суданец, напавший на медсестру, предстанет перед судом | Фото:20.07 16:08   MIGnews.com

Суданец, напавший на медсестру, предстанет перед судом

Гражданин Судана, который напал с ножом на медсестру в больнице в центральном городе Беэр-Яков, где он ранее проходил лечение, сегодня были предъявлены обвинения.

Об этом в пятницу, 20 июля сообщает The Times of Israel.

Согласно обвинительному заключению, 31-летний Ошар Бахит вошел в здание Медицинского центра "Шмуэль ха-Рофе", имея при себе нож с 19-сантиметровым лезвием, спрятанным в штанах.

Бахит, который наблюдался в больнице с января по май, планировал напасть на одного из сотрудников из-за своего гнева, что ему было отказано в повторной госпитализации.

Игнорируя просьбу охранника остановится, террорист пробрался к сестринскому посту. Бахит набросился на 65-летнюю медсестру Рахиль Ково и воткнул ей нож в живот. Женщина выжила после двух операций, но до сих пор находится в отделении интенсивной терапии.
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