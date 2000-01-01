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Активистку BDS из Голландии не впустили в Израиль 20.07 14:14   MIGnews.com

Активистку BDS из Голландии не впустили в Израиль

Министры общественной безопасности и внутренних дел Гилад Эрдан и Арье Дери отказали в праве попасть в Израиль активистке антиизраильского движения Boycott, Divestment and Sanctions из Нидерландов Лидии де Леу, прилетевшей этим утром в аэропорт Бен-Гурион.

Она была уличена в участии в нескольких мероприятиях голландского отростка организации BDS Nederland. Де Леу занималась делегитимизацией и поощрением бойкота Еврейского государства, активно участвовала и даже выступала на демонстрациях BDS, открыто призывая бойкотировать Израиль.

"Тот, кто занимается пропагандой бойкота Израиля и вредит нашим гражданам, не имеет никаких причин посещать Израиль. Правила изменились, и, как и любая нормальная страна, Израиль не станет молчать перед лицом пытающихся нам навредить", - прокомментировал свое решение "ликудник" Эрдан.

"Я буду прибегать к своим полномочиям, чтобы запретить въезд в Израиль желающим навредить нашему государству. Эта женщина последовательно занималась бойкотом и вредила Израилю, поэтому я помешал ей попасть в страну. Именно так мы будем поступать и в будущем, сталкиваясь с активистами бойкота, которые пытаются попасть в Израиль", - обещал министр Дери.

Напомним, что аналогичная судьба постигла и другую сторонницу антиизраильского движения - соруководительницую левацкой организации Code Pink, американку Ариэль Голд.
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