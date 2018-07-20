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Скриншот с видео YouTube 21.07 01:46   MIGnews.com

В Бразилии обнаружили последнего коренного жителя племени

Обнаруженный в лесах Амазонки 50-летний мужчина не подозревал о существовании развитой цивилизации, поэтому специалисты не пытались вступить с ним в контакт.

По информации Lenta.ru, коренной житель является последним представителем своего рода.

"У него все хорошо, он охотится и выращивает папайю и кукурузу. У него отличное здоровье и душевное состояние из-за постоянной физической активности", - прокомментировал ситуацию глава Национального фонда индийцев Алтаир Алгуер.

Отмечается, что ученые в целях эксперимента несколько раз оставляли мужчине мачете, семена и прочие вспомогательные средства, однако он их не принимал.

Представитель коренного населения живет один уже около 22 лет, с тех пор, как лесорубы и фермеры уничтожили его семью. Последние несколько лет специалисты наблюдают за ним, однако снять мужчину на видео так близко удалось впервые.
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