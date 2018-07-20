В Бразилии обнаружили последнего коренного жителя племени
Обнаруженный в лесах Амазонки 50-летний мужчина не подозревал о существовании развитой цивилизации, поэтому специалисты не пытались вступить с ним в контакт.
По информации Lenta.ru, коренной житель является последним представителем своего рода.
"У него все хорошо, он охотится и выращивает папайю и кукурузу. У него отличное здоровье и душевное состояние из-за постоянной физической активности", - прокомментировал ситуацию глава Национального фонда индийцев Алтаир Алгуер.
Отмечается, что ученые в целях эксперимента несколько раз оставляли мужчине мачете, семена и прочие вспомогательные средства, однако он их не принимал.
Представитель коренного населения живет один уже около 22 лет, с тех пор, как лесорубы и фермеры уничтожили его семью. Последние несколько лет специалисты наблюдают за ним, однако снять мужчину на видео так близко удалось впервые.