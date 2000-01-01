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Скриншот с видео YouTube 20.07 15:08   MIGnews.com

Макрон уволит советника избившего демонстранта

Журналистам сообщили в офисе президента Франции Эммануэля Макрона, что советник главы государства Александр Беналля, который ранее избил демонстранта, будет уволен.

Это соответствует французскому законодательству, его обвиняют "в насилии со стороны лица, несущего государственную службу", "узурпации полномочий" и "незаконном ношении знаков отличия, предназначенных для государственной власти".

Источник RT сообщил: "Офис Макрона указал, что помощник по безопасности, который ударил протестующего, будет уволен".

Ранее сообщалось, что Беналля избил демонстранта первомайских протестов в Париже. На видео он в шлеме сотрудника спецслужб Франции, что запрещено для гражданских и активно участвует в избиении одного из протестующих.
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