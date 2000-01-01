Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото из архива 21.07 00:08   MIGnews.com

ООН поможет сирийцам вернуться на родину

Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич заявил, что организация намерена помощь беженцам из Сирии создать в стране специализированные центры, которые помогут вернувшимся сирийцам адаптироваться.

"УВКБ готово работать как с сирийским, так и российским правительством в отношении решения для сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в соответствии с международными стандартами, касающимся беженцев и прав человека", - передали слова Махечича на ТАСС.

По его словам, в Управлении верховного комиссара альянса "приняли к сведению заявление сирийских и российских властей о создании в Сирии центра для беженцев, возвращающихся домой".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:55
ХАМАС: взрыв за взрыв, снайпер за снайпера
22:11
Юристы: Национальный закон не нарушает права человека
21:48
Израильские арабы сомневаются в добрых намерениях Израиля
21:15
ХАМАС: убиты четыре боевика "Бригад Изаддин аль-Касам"
20:05
Жителей Юга просят не уходить далеко от убежищ
19:34
ЦАХАЛ подтвердил удар по позициям террористов в Газе
19:09
Либерман и Шойгу договорились о координации в Сирии
18:51
В ходе беспорядков убиты три палестинца
18:38
Палестинцы открыли огонь по израильским солдатам
18:09
В Германии иранец ранил 14 человек в автобусе
17:47
ХАМАС: посланники США - "голос израильской оккупации"
17:27
В США на штат Айова обрушилось мощное торнадо
17:09
Нетаниягу и Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
16:44
Палестинцы вынудили американцев отменить свой визит в ПА
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus