ООН поможет сирийцам вернуться на родину

Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич заявил, что организация намерена помощь беженцам из Сирии создать в стране специализированные центры, которые помогут вернувшимся сирийцам адаптироваться.
"УВКБ готово работать как с сирийским, так и российским правительством в отношении решения для сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в соответствии с международными стандартами, касающимся беженцев и прав человека", - передали слова Махечича на ТАСС.
По его словам, в Управлении верховного комиссара альянса "приняли к сведению заявление сирийских и российских властей о создании в Сирии центра для беженцев, возвращающихся домой".